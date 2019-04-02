«Резерв» Порошенко: нардеп от БПП указал, на кого будут рассчитывать во втором туре

Голоса избирателей – это не мешки с картошкой, которые можно просто так с одной повозки перебросить на другой. Но даже избиратели Зеленского являются весьма различными, и с ними также нужно говорить и убеждать.

На этом акцентировал народный депутат Украины Александр Черненко в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

Депутат пояснил, что прежде всего надо обращаться к тем избирателям, которые в первом туре симпатизировали другому кандидату –демократично, патриотично настроенному. А также к тем гражданам, которые за европейский курс Украины в ЕС и НАТО.

«Такие избиратели были в группах поддержки разных кандидатов и очевидно, что этот электорат во втором туре должен был бы поддержать Петра Порошенко. К тому же, определенная прослойка избирателей по разным причинам не пришла на выборы, ведь явка была не самой высокой. Поэтому и с такими избирателями так же нужно работать, возможно, они выжидали, чем закончится первый тур», – пояснил Александр Черненко

В конце концов, признал нардеп, избиратели Зеленского являются весьма различными, и каждый со своей мотивацией. А потому с ними так же нужно говорить и убеждать.

«Голоса избирателей – это не мешки с картошкой, которые можно просто так с одной повозки перебросить на другой. У избирателей есть своя мотивация, а особенно у идеологических граждан, которые поддержали Юлию Тимошенко и Анатолия Гриценко. Их взгляды во многих тезисах совпадают с позицией нашего кандидата, поэтому их тоже надо привлекать», – отметил Александр Черненко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 23.03 Центральная избирательная комиссия обработала 96.03% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,22% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15,94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,39%. Юрия Бойко поддержали 11,61% избирателей, Анатолия Гриценко – 6.95%, Игоря Смешко – 6,03%, Олега Ляшко – 5,47%.

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