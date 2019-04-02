Президентство Владимира Зеленского может закончиться для него судом Линча, – Антипович

Если Владимир Зеленский станет президентом, его ответственность будет выше, чем любого другого политика. Это обернется не просто снижением его рейтинга, а очередным разочарованием.

Такое мнение в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» на телеканале ZIK высказал руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Он выразил убеждение, что избиратель Владимира Зеленского сам для себя наделяет кандидата теми характеристиками, которые бы хотел в нем увидеть.

«Он не системный, следовательно, рацио там не работает. Рациональный выбор там есть частичный, но он не рациональный с точки зрения, что «он мне нравится» или «он решит наши проблемы». Он рационален с точки зрения, что когда ты хочешь изменений, то таки приди и сделай эту смену», – рассказывает социолог.

Поэтому, объясняет он, определенная рациональная составляющая в этих изменениях есть, но остальные – несистемная, эмоциональная, психологическая составляющая восприятия Зеленского.

«Избиратель за много лет и много выборов увидел невыполненные обещания. В то же время агитация Владимира Зеленского – «ні обіцянок, ні пробачень». Избиратель видел невыполненные обещания всегда, но когда ты становишься на одни и те же грабли, то в определенной степени доходишь до критической черты», – уверен Алексей Антипович.

Он подчеркнул, что Украина прошла Революцию достоинства, войну и смерть, вследствие чего общество изменилось и увидело, что можно что-то решать и требовать от политиков.

«Иногда их можно бросать в мусорные баки, как это бывало. Иногда можно им бить морды, – так говорит народ. Думаете, что никто не поддерживает Надежду Савченко с ее желанием из гранатомета снести купол Верховной Рады? Есть такие», – заявил руководитель социологической группы «Рейтинг».

Кроме того, он согласился с мнением, что ответственность Владимира Зеленского будет выше, чем любого другого политика, поскольку к нему высокие требования.

«Абсолютно. Владимир Зеленский должен понимать, что эти положительные рейтинги через 6 месяцев превратятся в сплошную ненависть, если ничего не изменится. Украина, к сожалению или на радость, традиционно очень консервативна, «зашорена», кое в чем патерналистическая. Все эти вещи Владимиру Зеленскому, как успешному менеджеру, возможно, не очень нравится», – говорит эксперт.

Впрочем, уверяет он, это же самое общество начнет обвинять в своих собственных грехах именно Владимира Зеленского (если тот станет президентом – ZIK).

«Эта ответственность, которая на него ложится, обернется ему не просто снижением рейтинга, а очередным разочарованием. Если большинство избирателей стремится к упрощенной политике, то, наверное, суд Линча – это упрощенное судопроизводство. Дойдет ли до этого? Не призываю, не агитирую», – заявил Антипович.

Как известно, 31 марта в Украине состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене были фамилии 39 кандидатов.

По данным национального экзит-полла National Exit Poll’2019 на выборах Президента Украины, который проводил Консорциум при участии Фонда «Демократические инициативы», КМИС и Центра Разумкова во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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