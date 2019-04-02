Представитель команды Зеленского – о факторе, которого «достаточно, чтобы победить с триумфом»

Результаты голосования в первом туре выборов Президента – это четкий вотум недоверия к старой элите. Поэтому компромиссы Зеленского с политическими силами «старого формата» будут ошибкой.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш.

Святослав Юраш, комментируя предварительные результаты голосования украинцев в первом туре президентских выборов, заявил, что это – «четкий вотум недоверия к старой элите», которая постоянно обещала, но так и не выполняла обещаний. А также – это «четкий вотум доверия к перспективе, которую представляет Зеленский и люди, которые идут вместе с ним».

Отвечая на вопрос, нужна ли Зеленскому во втором туре поддержка других политиков, а он может ли он справиться самостоятельно, Святослав Юраш заявил, что 84% украинцев против действующего Президента Украины Петра Порошенко.

«Этот процент является достаточным, чтобы с триумфом победить во втором раунде. Многие из них есть люди, которые не являются теми, кто по партийной указке идут в ту или иную сторону, а выбирают сами, куда идти и кого поддерживать, а кому оппонировать. Поэтому я уверен, что тот месседж, те сообщения и те обещания, которые мы сейчас предлагаем, является тем аргументом, который для них больше всяких партийных переговоров.

По его убеждению, компромиссы с политическими силами «старого формата», о которых сейчас идут разговоры, будут ошибкой.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 17.40 2 апреля ЦИК обработала 99,62% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.22% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%.

Нардеп Мустафа Найем в своем Телеграмм-канале написал, что подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.

Как сообщалось, политолог рассказал, на кого будет опираться Петр Порошенко во втором туре президентских выборов.

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