Потный Жириновский угрожает уничтожить Украину – но ждет, пока нападем первые

Российский политик Владимир Жириновский в очередной раз отличился агрессивным ляпом в сторону Украины. Теперь он грозится уничтожить Украину, но первым объявлять войну не собирается.

Об этом он сказал в одной из пропагандистских передач на российском телеканале «Россия 1».

По его мнению, Украина должна объявить войну России. А потом последняя ее уничтожит.

«Осталось только объявить войну нам, и от вас ничего не останется! Но мы не будем объявлять первыми. Мы ждем, когда вы, наконец, обнаглеете!» – воскликнул Жириновский.

Напомним, в российской Госдуме зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Украине

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