Политтехнолог рассказал, что влияет на украинцев больше – интернет или ТВ

Нынешние президентские выборы показали, что интернет в Украине превращается в полноценный инструмент политического влияния на общественное мнение наряду с традиционными медиа. Хотя для 80% населения главным источником информации остается телевизор.

Об этом сказал политтехнолог Андрей Демартино, передает Укринформ.

«Выборы-2019 показали, что интернет может считаться равноправным инструментом политического влияния на общественное мнение наряду с традиционными медиа. И этот естественный процесс, который уже давно носит глобальный характер, дошел до Украины с большим опозданием», – отметил эксперт.

По его словам, с точки зрения технических и социальных условий Украина давно была готова к «интернет-революции», поскольку она всегда начинается там, где охват интернетом составляет более половины населения. «Один компьютер на десятерых - это развлечение, один на пятерых – источник информации, компьютер у каждого – это уже фактор принятия решений», – подчеркнул Демартино.

Вместе с тем эксперт считает, что распространенное выражение «онлайн победило телевизор» – это не более чем громкий заголовок, который не соответствует характеру предвыборной кампании. Ведь все социологические исследования утверждают, что для большинства населения главным источником информации остается телевизор.

«Украина на этих выборах с точки зрения примененных интернет-практик с большим счетом проигрывает даже России, не говоря уже про США и Европу. В плане реализации цифровых медиа-кампаний наша страна находится еще в «детском садике», но имеет все перспективы для стремительного взросления», – сказал Демартино.

Добавим, СБУ предотвратила масштабную кибератаку на популярные украинские СМИ.

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