Неприкосновенность не освобождает от ответственности: Шкиряк прокомментировал голосование Ляшко

Сомнительно, что в случае нарушения тайны волеизъявления лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко, речь должна идти о заключении. Однако это нужно пресечь «солидным штрафом». Ведь закон не предусматривает разницы между депутатом и рядовым гражданином.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Комментируя нарушения Олегом Ляшко тайны голосования он подчеркнул: закон не предусматривает разницы между влиятельным лицом, депутатом и рядовым гражданином.

«Неприкосновенность не означает привлечения к уголовной ответственности. Поэтому я, лично, отмечал, что такие вещи недопустимы. Собственно, это делал не один народный депутат, таких было несколько. Кроме того, это осуществляли и представители органов государственной власти», – отметил Шкиряк.

Он подчеркнул: эти нарушения, безусловно, есть зарегистрированные, всего же в день голосования открыто 71 уголовное производство, связанное с нарушениями на выборах, составлен 50адміністративних протоколов.

«Всего, по состоянию на сегодняшнее утро, мы получили 2 690 сообщений о правонарушениях», – отметил советник главы МВД.

Кроме того, он прокомментировал и ситуацию, когда 40% правоохранителям не удалось проголосовать из-за удаленности от своих участков.

«Здесь будут сделаны выводы и осуществлено все, чтобы исправить ситуацию в будущем», – подчеркнул Шкиряк.

Он отметил: сомнительно, что в случае с нарушением тайны волеизъявления, должна идти о заключения, однако все же надо выписать «солидный штраф».

«Такие вещи, бесспорно, недопустимы», – подчеркнул Шкиряк.

К тому же эксперт отметил: по нормам законодательства, уголовное производство здесь должно нарушать Нацполиция, однако, учитывая, что Ляшко – «госслужащий группы А», такой вопрос может решаться только через ГПУ.

«В преференции Генпрокуратуры есть нарушение уголовного производства, если же речь идет об административном, то здесь трудно сказать, я не знаю тонкостей процессуальных норм. Однако, могу заверить: то, что зависит от Нацполиции и наших следователей, будет сделано», – подчеркнул Шкиряк.

Поэтому, если речь здесь идет об административном нарушении, этим будет заниматься именно полиция. Однако Шкиряк не ответил журналистам, такое дело уже открыли.

«Вы общаетесь с советником министра внутренних дел, а не следователем Нацполіції. Я лично не открываю ни административных, ни уголовных производств. Поэтому, когда будет сделан окончательный вывод следователями, мы сообщим», – резюмировал Шкиряк.

Как сообщалось ранее, во время голосования на одном из участков Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. КИУ назвали нарушением тайны голосования.

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