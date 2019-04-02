Наблюдатели на участках не могли «зацепить» все механизмы покупки голосов, – Сенченко

Несмотря на то, что мир говорит о том, что выборы Президента прошли демократично, это так только выглядело, потому что наблюдатели на участках не могли «зацепить» механизмы покупки голосов.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил член политсовета партии «Батькивщина» Андрей Сенченко.

Андрей Сенченко, комментируя предварительные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидирует шоумен Владимир Зеленский, заметил, что в политической силе, которую он представляет, не имеют сомнений относительно результатов Зеленского. Политик согласился с мнением, что такое волеизъявление свидетельствует о вотуме недоверия к старой власти, а вот о «вотуме доверия» к Зеленскому, убежден он, говорить рано.

Андрей Сенченко объяснил, почему так считает: «От многих кандидатов мы имели по две страницы программ, и по ним пока не просматривается глубина».

По его словам, во время выборов были нарушения, в частности, «покупка» голосов. Андрей Сенченко заявил, что половина результата кандидата от действующей власти – это «купленные и украденные голоса».

«Сейчас мир говорит, что все было демократично. Да, оно выглядело демократично, потому что наблюдатели на участках не могут коснуться всех тех механизмов покупки голосов. Но надо понимать, что такая система, когда покупаются голоса, она порождает у власть имущих такие определенные, достаточно простые зависимости. Они понимают, что чем беднее люди и богаче верхушка власти, проще удержать именно потому, что голос стоит очень мало», – заявил Андрей Сенченко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 17.40 2 апреля ЦИК обработала 99,62% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.22% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%.

Как заявили в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине, первый тур выборов Президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления. В Гражданской сети «Опора» отметили, что количество нарушений на выборах была меньше, чем во время выборов в 2014-ом.

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