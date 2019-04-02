На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Тернопольской и Львовской областей услуги по уклонению от уплаты налогов.

С их помощью было проконвертировано более 100 млн грн. Об этом ИA ZIK сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По данным следствия, уклонение от уплаты налогов происходило путем незаконного формирования искусственного налогового кредита по НДС, завышения расходов и перевода безналичных средств в наличные.

«Нарушители использовали подконтрольные предприятия, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем указанные средства снимали наличными и возвращали выгодоприобретателям за исключением вознаграждения, которая составляла определенный процент от размера проконвертированной суммы. Таким образом было проконвертировано более 100 млн грн и незаконно сформирован выгодоприобретателям налоговый кредит в сумме около 17 млн грн», – сообщили в прокуратуре.

Во время обысков у участников конвертационного центра изъяли денежные средства в сумме свыше 190 тыс. грн, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы.

На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

Отмечается, что на банковские счета субъектов хозяйствования, подконтрольных организаторам незаконной схемы, наложен арест.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.