На Донетчине осудили мужчину, который бросил в людей самодельную гранату

На Донбассе, жителя города Лиман суд осудил на 9 лет и три месяца за то, что бросил самодельную гранату в двух человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

«Коллегией судей Славянского горрайонного суда поддержана позиция Славянской местной прокуратуры и вынесен обвинительный приговор 55-летнему жителю г. Лимана, который совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ст.15 п.п. 1,5,13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину, который бросил в сторону отдыхающих самодельную гранату, приговорен к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в июле 2018 года не трезвый 55-летний охранник кафе, которое расположено на территории одной из баз отдыха в с. Щурово, решил успокоить компанию, которая устроила драку на танцполе. Поссорившись с одним из участников конфликта, охранник, принес из тайника самодельное взрывное устройство, визуально похожее на гранату ВОГ-17, и пошел за противником. И когда последний в паре с женщиной отошли от площадки, злоумышленник сорвал предохранительное кольцо и бросил устройство в сторону людей.

В результате взрыва 39-летнему мужчине причинен ушиб челюсти, колотые рваные раны туловища и гематомы, а женщине – рваную рану глаза, открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и тяжелую мозговую кому.

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