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Новости » События 2 апреля, 2019, 20:30
На Донбассе погибла знаменитая пулеметчица с позывным «Ведьма»

Сегодня, 2 апреля, в зоне ООС погибла известная пулеметчица, которая была в добровольческом батальонов «Донбасс» Яна Червоная. Также погиб военный Сергей Милютин.

Об этом лично сообщил Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить...» – пишет Порошенко.

Известно, что госпожа Червоная агитировала в первом туре за президента Петра Порошенко.

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2019-04-02 22:43 :30