Кто и почему воровал – увидим быстро, – Сергей Кривонос о полиграф-проверке в «Укроборонпроме»

Проверка на полиграфе руководства «Укроборонпрома» позволит быстро увидеть, кто и почему воровал, кому давал взятки.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Комментируя то, что Президент распорядился, чтобы весь руководящий состав «Укроборонпрома» прошел проверку на полиграфе, Кривонос сказал, что это нормальный процесс в мировой практике, фирмы и предприятия это постоянно применяют.

«Все вопросы и информация будут доноситься до общества, чтобы люди видели, что руководство государства и «Укроборонпрома» заинтересованы в том, чтобы эта организация стала прозрачной. Когда мы сможем это сделать, тогда общество сможет увидеть, что мы готовы к европейскому развитию, к сотрудничеству с мировыми стандартами, что позволит заинтересовать наших стратегических партнеров в дальнейшем продолжении сотрудничества», – отметил заместитель секретаря СНБО.

Также на вопрос ведущего о том, как быстро эта проверка может произойти и кто будет ее проводить, гость программы сказал, что с учетом того количества людей, которое предусматривают для проверки, а это около 200-300 человек, это можно провести в течение 1,5-3 месяцев.

«Будет несколько организаций, которые будут проводить проверку, и самое главное, что человек, которого будут вызывать к специалисту, не будет знать, в какую организацию пойдет и кто непосредственно будет с ним работать, чтобы исключить вариант шантажа или подкупа», – пояснил Кривонос.

К слову, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

Напомним, ЦИК обработала более 99% протоколов.

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