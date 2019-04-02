Козырь в рукаве: Эксперты рассказали, на что делает ставку штаб Порошенко

Хотя Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко почти вдвое, в штабе ныне действующего Президента уверяют, что приберегли козырь в рукаве. Эксперты предполагают: вероятно, речь идет о дебатах, на которых шоумен продемонстрирует себя слабым политиком. В то же время, социологи убеждены: второй тур будет не голосование за одного из кандидатов, а против его оппонента.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» в эфире телеканала ZIK.

В Штабе Петра Порошенко результат первого тура не называют ни поражением, ни победой. Мол, главной задачей действующего Президента был выход во второй тур и уверяют, что имеют козыри в рукаве. Однако, детали – пока тайна.

«Конечно, будут переговоры и контакты. С другой стороны, следует понимать, что избиратели, которые голосовали за тех кандидатов, которые выбыли, не являются их крепостными, частной собственностью. Поэтому у нас прежде всего будет глубокий и серьезный диалог с теми избирателями», –рассказал спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Политологи утверждают, что сейчас резерв голосов у команды не слишком большой.

«Немножко – у Гриценко, у Смешко. Часть, а может и большую часть – у Кошулинского», –считает политолог Владимир Фесенко.

По мнению специалистов, самая большая надежда Порошенко –мобилизация Запада, с высокой поддержкой и довольно низкой явкой на первый тур.

«У Порошенко нереализованный фактор - не сработала западная Украина», – считает политолог Тарас Чорновил.

Зато в штабе Владимира Зеленского в победе почти не сомневаются.

«Сомнительно, что нашим конкурентам поможет даже применение схем, сеток и прочей дребедени, которые могут использоваться», – считает спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

В то же время он убеждает: ни про какие альянсы сейчас даже речь не идет.

«Договариваться не будем. Это была позиция, которую озвучивал Александрович – мы ни с кем не садимся за стол кулуарных переговоров», – отметил Разумков.

Политологи соглашаются: Зеленский и так может рассчитывать на своего реального избирателя, к тому же присоединятся и голоса других кандидатов.

«Большинство избирателей Тимошенко, Ляшко, большинство избирателей русскоязычных регионов, которые голосовали за Бойко, Вилкула и не только», –говорит Фесенко.

Сейчас самое худшее для команды «Зе» – публичные выступления. Вероятнее всего, на это и делают ставку оппоненты – вызвать Зеленского на дебаты, чтобы продемонстрировать его слабые стороны.

Социологи же подчеркивают: второй тур – это голосование не за, а против кандидата.

«Это будет голосование за Порошенко, чтобы президентом, упаси боже, не стал Зеленский, и за Зеленского, чтобы президентом не стал Порошенко», –считает социолог Ирина Бекешкина.

Поэтому, кто соберет этих «против» больше, тот и останется вне игры.

Напомним, 31 марта в Украине состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене были фамилии 39 кандидатов.

По данным национального экзит-полла National Exit Poll’2019 на выборах Президента Украины, который проводил Консорциум при участии Фонда «Демократические инициативы», КМИС и Центра Разумкова во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Татьяна Гаврилюк, «Первые о главном»

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