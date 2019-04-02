Картина Джима Керри о казни Муссолини вызвала скандал

Некогда популярный голливудский актер Джим Керри в последние годы чаще рисует, чем играет.
Об этом сообщает Волна.
30 марта он опубликовал в Twitter карикатуру, которая изображает казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи с подписью: «Если вам интересно, к чему приводит фашизм, просто спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетт».
Изображение подвешенной вверх ногами пары обидело Алессандро Муссолини, внучку диктатора и ультраправого политика с неофашистскими взглядами.
«Ты ублюдок», – ответила Муссолини под этим твитом.
Ее реплика набрала больше 15 тысяч лайков и послужила началом жаркого спора.
Так, в ветку пришел популярный политический комментатор Эван О'Коннелл, который написал Алессандро: «Думаю, вы путаете Джима Керри с вашим кровожадным стариком».
Муссолини ответила через 15 минут: «Или с кем-то из твоей семьи...»
Когда через минуту О'Коннелл написал, что его «дед воевал, чтобы освободить Европу от таких людей, как ваш дед», Муссолини спросила: «Вы ждете аплодисментов?»
Как и бывает с художниками, Джим Керри все сказал своим рисунком и не стал вмешиваться в ход беседы.
Картины Керри и прежде становились предметом противоречивых дискуссий.
В ноябре 2018 года он рассказал, что не боится терять фанатов из-за своих политических взглядов. В частности, актер открыто выступает против политики президента Трампа. Его он изобразил в одной из предыдущих своих работ.
Сейчас актер занят в сериале «Шучу» Мишеля Гондри. Это его первая роль с 2016 года. В этом году выйдет анимационный фильм «Соник в кино», где Керри озвучивает злого доктора Роботника.