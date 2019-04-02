Голосовали безошибочно – нардеп от БПП объяснил успех Юрия Тимошенко

Юрий Тимошенко – военный, имеет опыт, а потому определенная часть общества за него проголосовала точно безошибочно.

Об этом отметил народный депутат Украины Александр Бригинец в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат уверен, что украинцы безошибочно поддержали тезку известного украинского политика, ведь Юрий Тимошенко – известный военный и точно имел своих сторонников.

«Я был в подразделениях в зоне ООС и видел людей, которые голосовали за Юрия Тимошенко. Много кто говорит, что это был ошибочный выбор украинцев, но когда я смотрел на протоколы, то видел, что в одном случае вообще не упоминалось имя этого кандидата, а вот когда поступали протоколы из военных частей – тогда и появлялось имя Юрия Тимошенко», – пояснил Александр Бригинец.

Впрочем также депутат признал, что не имеет информации относительно того, какая же часть избирателей в таких условиях могла проголосовать ошибочно.

«Это сложный вопрос – имеют ли право люди с одинаковой фамилией баллотироваться, или нет. Или, возможно, допускать кандидатов к гонке по принципу «кто раньше встал, того и тапки», или по другому критерию. Но, безусловно, такая проблема существует, и ее нужно решать», – констатировал Александр Бригинец.

Как сообщалось, по состоянию на 17.40 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,62% протоколов в электронном виде. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.22% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%.

Юрия Бойко поддержали 11,68% избирателей, Анатолия Гриценко – 6.91%, Игоря Смешко – 6,03%, Олега Ляшко – 5,48%.

Юрий Тимошенко получил 0,62% поддержки избирателей (117 583 голосов).

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