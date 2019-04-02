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Новости » События 2 апреля, 2019, 23:00
Директора свалки Львова арестовали и отстранили

Суд арестовал задержанного во Львове директора коммунального предприятия «Збыранка» Виталия Филина, подозреваемого в вымогательстве 4,7 миллиона гривен взятки.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Ему также предоставили право альтернативы в виде залога в 405 тысяч гривен.

Кроме того, чиновника отстранили от должности.
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Львовкриминалсвалкиновости Украиныкоррупция
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2019-04-03 05:39 :56