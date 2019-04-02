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Новости » Львов 2 апреля, 2019, 14:21
Во Львов летит борт с ранеными на Востоке бойцами

Сегодня, 2 апреля, во Львове ожидают санитарный борт с ранеными бойцами.

Об этом в комментарии ИA ZIK сообщил пресс-секретарь Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

«После 14.00 ожидается медицинский самолет с 12 военнослужащими, из которых пятеро лежачих», – сообщил А.Поронюк.

Военные просят водителей пропускать колонну вдоль движения от аэропорта «Львов» в Военно-медицинский клинический центр Западного региона, на ул. Лычаковской.
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