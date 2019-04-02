Большая часть избирателей Гриценко поддержат во втором туре именно Порошенко, – политолог

Экзит-поллы – врут, а голоса украли. Кандидаты на пост президента делают свои заявления и реагируют на предварительные подсчеты первого тура. Зато в гражданской сети «ОПОРА» заверили, что выборы прошли законно и с конкуренцией. А единичные нарушения не помешали волеизъявлению. И уже сейчас политологи анализируют, кому именно отойдут голоса кандидатов, которые получили третье место и ниже.

Об этом шла речь в эфире программы новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Это абсолютно заказные, манипулятивные экзит-полы, так же, как последнее время была манипулятивная и заказная социология в Украине», – заявляла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Такой была первая реакция Юлии Тимошенко после результатов национального экзит-полла и пока единственная. За параллельным подсчетом ее команды, леди «Ю» выходила во второй тур.

«Мы не оспариваем первое место Зеленского с результатом 27% по нашим экзит-полом, и на втором месте находится наша команда с результатом 20,9%, на третьем месте – Порошенко – 17,5%», – добавила Тимошенко.

В отличие от Тимошенко, ни действующий Президент, ни Владимир Зеленский в электоральной поддержке не сомневаются. Уже успели обменяться «любезностями».

«Я не стесняюсь говорить про «марионетку Коломойского», но Коломойскому мы не дадим ни одного шанса», – говорил Президент Украины Петр Порошенко.

«У меня вопрос. Так вы «марионетка Свинарчука», или он ваша марионетка?» – отвечал кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский.

Сейчас оба заявили о готовности к дебатам. В команде «ЗЕ» обещают не менять стратегии, а конкурента во втором туре опередить еще показательней:

«Во втором туре Зеленский больше, чем в два раза обогнал Петра Алексеевича и Юлию Тимошенко», – отметил политконсультат «ЗЕ-команды» Дмитрий Разумков.

У Порошенко убеждены, что он останется на должности, но при условии сплочения электората.

«Призываем кандидатов от демократических сил, которые не вышли во второй тур, поддерживать проевропейских демократических кандидатов», – заявил член штаба Петра Порошенко Максим Саврасов.

Зато демократ Гриценко говорит, что во втором туре точно не поддержит Порошенко, хотя и Зеленскому не симпатизирует.

«Наша команда в широком плане, мы вместе пойдем на парламентские выборы и будем формировать правительство, чтобы страна таки получила честную, ответственную, профессиональную власть», – говорил лидер партии « Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

В команде опоплатформы Бойко, который сейчас на 4-й позиции, как и у Тимошенко считают, что рейтинги им занизили.

«Результаты Юрия Бойко занижены на 20%, а результаты Президента завышены на 20%», – сказал нардеп платформы «За життя» Нестор Шуфрич.

Политологи говорят, на объединение во втором туре ждать не стоит, а вот о том, как распределится электорат тех, кто выбыл, имеют разные мнения.

«В случае пары Порошенко-Зеленский, конечно, что все эти голоса скорее будут отходить Зеленскому, чем Порошенко», – считает политолог Тарас Загородний.

«Много избирателей именно Гриценко будут готовы поддержать Порошенко. Донбасс, юго-восток – в значительной степени, это люди с проблемным мышлением. Думаю, значительная часть из них поддержит Порошенко, поскольку видят в нем определенную стабильность», – подчеркнул политолог Евгений Булавка.

Окончательный результат первого тура должны объявить до 10-го апреля.

Напомним, по состоянию на 21:57 Центральная избирательная комиссия обработала 95,14% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,23% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15,94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,40%. Юрия Бойко поддержали 11,57% избирателей, Анатолия Гриценко – 6,96%, Игоря Смешко – 6,01%, Олега Ляшко – 5,47%. В целом ЦИК подсчитала 17 902 573 голосов.

Ковцун виктория, Артур Коноваленко, «Первые о главном»

Читайте больше новостей на тему: выборы Президента

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.