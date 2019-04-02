Боевики десять раз обстреляли позиции украинских военных

С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции наших войск, 10 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает Штаб ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции подразделений Объединенных сил обстреляны четыре раза в Верхнеторецком, Авдеевке, Гнутовом, Широкином.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты шесть раз обстреляли украинских защитников в Новозвановке, Катериновке, Попасной.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

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