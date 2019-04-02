Берлин послал сигнал о симпатии Порошенко

В партии канцлера Германии Ангелы Меркель заявляют, что Украина нуждается в опытных управленцах.

Об этом говорится в заявлении председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Давида Вадефула.

«Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство, имея конфликт с Россией, а также находясь в тяжелой социально-экономической ситуации. Это будет только на пользу России и способствовать ее усилить дестабилизацию Украины», – подчеркнул он.

«Кроме того, Зеленский должен уточнить, каким образом будет достигаться задекларированная им цель лишение влияния олигархов, особенно учитывая то, что его предвыборная кампания в значительной степени отразился поддержкой олигарха Игоря Коломойского», – заявил соратник Меркель.

Что касается Юлии Тимошенко, то ее проигрыш показывает, что избиратели не имеют доверия к ее непонятных целей как во внутренней, так и во внешней политике. Представители правящей коалиции Германии считают, что Тимошенко не смогла убедить избирателей, что ее предвыборные обещания, возможно выполнить. Тем более, что по мнению немецких консерваторов, они помешали бы развитию Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Как сообщается, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Эксперты такой звонок рассматривают как сигнал о симпатии Меркель к Порошенко и явный знак поддержки ему перед вторым туром со стороны Германии. Германия и личный союз Порошенко с Ангелой играют ключевую роль в системе международной поддержки Украины в противостоянии с Россией.

Как сообщалось, по состоянию на 10.30 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 98,03% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,24% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15,93% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,39%.

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