Исполнительного директора Всемирного банка разыграли на 1 апреля

Главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву разыграли на 1 апреля, «уменьшив» ее автомобиль.

Об этом Георгиева написала в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

«Кто сжал мою машину?!? Спасибо моим коллегам за это», – написала Георгиева.

Отметим, что сегодня, 1 апреля, во многих странах мира отмечают Международный день смеха.

В день смеха принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними, а последние не должны обижаться.

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