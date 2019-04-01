«Всех расстрелять»: В КИУ отметили случаи протестного голосования

Во время первого тура президентских выборов было достаточно много случаев протестного голосования – люди демонстративно рвали бюллетени или портили их разнообразными пометками. Это сигнал для политиков, который разоблачает целый ряд проблемных моментов.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он рассказал: наблюдатели КИУ столкнулись с рядом фактов протестных проявлений голосования. Например, в Хмельницкой области было зафиксировано три факта порчи бюллетеней – избиратели делали это показательно, разрывали документ, проявляя свой протест.

«В Черкасской области, на участке №711077, избиратель не дождался очереди в кабинку, разорвал бюллетень и ушел домой. На одном из участков Закарпатья через весь бюллетень сделали большую надпись «Всех расстрелять», кроме кандидата Х», – отметил Кошель.

Он подчеркнул: такого протестного голосования было достаточно много – избиратели вычеркивали фамилии кандидатов, указывали ряд знаков «-», расписывали бюллетени. По мнению КИУ, такие действия свидетельствуют о значительном уровне недоверия к кандидатам и политической системе.

«Это весьма неприятный сигнал для всех без исключения кандидатов. Кроме того демонстрирует ряд проблемных моментов, в частности, связанных с использованием элементов черного пиара, компрометирующих материалов или других негативных проявлений в рамках кампании», – считает эксперт.

Кроме того, по его словам, на Закарпатье, Буковине и Херсонщине наблюдалась достаточно низкая явка избирателей. В первых двух областях на это могло повлиять наличие большого количества трудовых мигрантов.

«Однако, мониторинг избирательной кампании в целом дает основания говорить и о других причинах, которые должны учесть субъекты избирательного процесса. В частности, имеем основания говорить, что кандидаты на пост президента проводили очень низкую агитационную кампанию в этих регионах», – отметил Кошель.

Ведь, по его словам, из 39 кандидатов Закарпатье посетили всего семь и только два из них провели встречи с избирателями. Кроме того, в программах политиков не было тезисов, которые бы смогли заинтересовать избирателей регионов, или указывали на решение характерных для них проблем. В частности – упрощенной процедуры перехода госграницы, увеличения пропускных пунктов.

«В странах ЕС мы наблюдали огромные очереди – избиратели преодолевали путь в 300-700 километров до участка. А, трудовые мигранты, которые работали в соседних странах, не приезжали в Закарпатье или Черновицкую область прежде всего, из-за трудностей на госгранице», – подчеркнул Алексей Кошель.

Как сообщалось ранее, в КИУ заявили, что самой большой проблемой во время первого тура президентских выборов оказались ошибки и нарушения законодательства самими членами комиссий. Они, вопреки нормам, ставили отметки «выбыл» напротив одного из кандидатов, выдавали бюллетени без соответствующих документов или наоборот – создавали проблемы для предъявителей ID-карт.

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