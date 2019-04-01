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Новости » Общество 1 апреля, 2019, 14:29
В двух городах Украины уже отключили отопление

31 марта отопительный сезон завершился в Одессе и Херсоне.

Распоряжение городские головы подписали 29 и 27 марта соответственно, передает 24.ua.

«Теплоснабжение прекратили для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, заведений здравоохранения, культуры и спорта, жилищного фонда, предприятий и организаций», – говорят там.

Обычно, прекращение отопительного сезона приходится на период первой половины апреля. При условии, если среднесуточная температура на протяжении трех дней не опускается ниже, чем 8 градусов.

Решение о начале и окончании отопительного сезона принимается на уровне городского совета. Заметим, что в 2018 году отопительный сезон в Украине полноценно начался несколько позже, чем обычно.

 
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ОдессаотоплениеУкраинановости УкраиныХерсон
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