Тимошенко себя исчерпала еще в 2005 году, – журналист

Конечно, можно анализировать рейтинги и антирейтинги кандидатов в президенты. Но одним из важнейших моментов является как раз админресурс, который может стать решающим, в частности, во втором туре президентских выборов. Ведь, в отличие от Владимира Зеленского, у Петра Порошенко он есть. Что же касается Юлии Тимошенко, то огромный антирейтинг просто не дал ей возможности пойти дальше.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK говорил журналист Владимир Бойко.

«Я думаю, что Юлия Тимошенко сейчас согласилась бы на любые условия, чтобы присоединиться к команде Зеленского. Но возникает вопрос, зачем это ему или тем лицам, которые стоят за ним?», – сказал Бойко.

Он считает, что у Тимошенко есть огромный антирейтинг, которого у Зеленского пока нет. И, собственно, это является его главным аргументом и единственным позитивом, которому действительно сейчас не нужна публичность.

«Зеленский является публичным человеком и ему не нужно на себя что-то навешивать. Он может сказать: «Юлия Владимировна, голосуйте, призывайте, я не спорю, но о каком объединении может идти речь?». Потому что сейчас не понятно, что она может предложить ему, если в глазах общества она себя исчерпала, наверное, еще в сентябре 2005 года. Когда был пик ее карьеры и с тех пор шла только политическая деградация», – подчеркнул он.

Более того, по его мнению, то, что в 2014 году ближайшие соратники покинули Юлию Владимировну, должно было бы о чем-то свидетельствовать. Очевидно, она не сделала никаких выводов и не занималась реальной политической деятельностью. Ведь обещание снизить цену на газ не является программой. То есть, по сути, никакой именно политической деятельности нет, а есть только поднятие людей по убеждениям, но это не то.

«В свое время свой диагноз поставил политолог Дмитрий Выдрин, который также был депутатом по списку БЮТ. Он отойдя в 2007 году от политики и говорил о том, что шел в нее, чтобы предлагать стратегию. Но за все время не удалось поговорить с Юлией Владимировной, потому что она говорила только о блокировании щитовой в Верховной Раде или блокирование трибуны и прочее. То есть вот такой была политическая борьба», – подчеркнул Бойко.

Поэтому он считает, что Тимошенко себя исчерпала и народ это понимает. Если же говорить о Петре Порошенко, то у него есть колоссальный админресурс, который ему сможет помочь во втором туре.

«Мы же понимаем, что бюджет не оплачивает работу членов избирательных комиссий. А Зеленский вряд ли сможет что-то изменить по всей территории Украины и заполнить нужные вакансии своими людьми. Соответственно, именно это может дать возможность победить Порошенко за счет админресурса», – считает он.

Напомним, 1 апреля, по состоянию на 12:10 Центральная избирательная комиссия обработала 70,61% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,46% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 16,18% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,15%. Юрия Бойко поддержали 11,54% избирателей, Анатолия Гриценко – 7,05%, Игоря Смешко – 5,96%, Олега Ляшко – 5,18%. В целом ЦИК подсчитала 12 999 460 голосов.

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