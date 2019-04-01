ЦИК обработала более 80% протоколов: какие есть изменения. Обновляется

По состоянию на 14.42 Центральная избирательная комиссия обработала 80.33 % протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Такие данные обнародованы на информационном табло ЦИК.

Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,41% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 16,03% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,24%.

Юрия Бойко поддержали 11,55% избирателей, Анатолия Гриценко – 7,03%, Игоря Смешко – 5,95%, Олега Ляшко – 5,30%.

Всего ЦИК подсчитала 14 923 970 голосов.

Как известно, 31 марта в Украине прошло голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.

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