live
Aнонси
Марина Ставнійчук, член Венеціанської комісії (2009-2013 рр.) у програмі «Hard з Влащенко» 01.04.19 о 20:00
Марина Ставнійчук, член Венеціанської комісії (2009-2013 рр.) у програмі «Hard з Влащенко» 01.04.19 о 20:00
1 апреля, понедельник
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Ворскла». 02.04.2019 о 17:00 на ZIK!
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Ворскла». 02.04.2019 о 17:00 на ZIK!
2 апреля, вторник
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
3 апреля, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Спорт 1 апреля, 2019, 14:38
СМИ: 25 мая Владимир Кличко проведет бой на НСК «Олимпийский» в Киеве

Стрімінгова платформа DAZN заплатит украинскому боксеру Владимиру Кличко 120 млн долларов за три боя, первый из которых состоится уже 25 мая текущего года на главной спортивной арене Украины – столичном НСК «Олимпийский».

Стриминговая платформа DAZN в ходе заключительного раунда трехмесячных переговоров убедила Владимира Кличко вернуться в профессиональный ринг, сообщает sportarena.com.

Украинец проведет три боя, которые позволят ему заработать 120 млн долларов. Предварительное предложение увеличили на 40 млн. За каждый бой украинская легенда мирового бокса получит гонорар в размере 1 млрд гривень.

Первый боксерский поединок состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Организация боя в Киеве станет своеобразным подарком старшему брату Виталию Кличко, поскольку боксерский вечер состоится 25 мая и будет одним из главных ивентов в рамках празднования Дня Киева.

Напомним, свой последний поединок в столице Украины Владимир Кличко провел 5 декабря 1998 года, когда во Дворце спорта неожиданно уступил техническим нокаутом американцу Россу Пьюрити. Напомним, это было первое поражение в профессиональной боксерской карьере Володира Кличко.

Добавим, что о сопернике Владимира и старте продажи билетов на бой будет объявлено в ближайшее время.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Профессиональный боксВладимир КличкоНСК Олимпийскийбратья КличкоДень Киевановости спорта
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-01 16:31 :34