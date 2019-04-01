СМИ: 25 мая Владимир Кличко проведет бой на НСК «Олимпийский» в Киеве

Стрімінгова платформа DAZN заплатит украинскому боксеру Владимиру Кличко 120 млн долларов за три боя, первый из которых состоится уже 25 мая текущего года на главной спортивной арене Украины – столичном НСК «Олимпийский».

Стриминговая платформа DAZN в ходе заключительного раунда трехмесячных переговоров убедила Владимира Кличко вернуться в профессиональный ринг, сообщает sportarena.com.

Украинец проведет три боя, которые позволят ему заработать 120 млн долларов. Предварительное предложение увеличили на 40 млн. За каждый бой украинская легенда мирового бокса получит гонорар в размере 1 млрд гривень.

Первый боксерский поединок состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Организация боя в Киеве станет своеобразным подарком старшему брату Виталию Кличко, поскольку боксерский вечер состоится 25 мая и будет одним из главных ивентов в рамках празднования Дня Киева.

Напомним, свой последний поединок в столице Украины Владимир Кличко провел 5 декабря 1998 года, когда во Дворце спорта неожиданно уступил техническим нокаутом американцу Россу Пьюрити. Напомним, это было первое поражение в профессиональной боксерской карьере Володира Кличко.

Добавим, что о сопернике Владимира и старте продажи билетов на бой будет объявлено в ближайшее время.

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