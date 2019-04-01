Половина людей, голосовавших за Зеленского, на самом деле были против Порошенко, – Макарова

Президент Украины ошибочно предположил, что украинцы могут забыть о крупнейших провалах власти за последние пять лет. Как следствие, пожалуй, половина избирателей, которые поддержали Владимира Зеленского, были против Петра Порошенко.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK заявила волонтер Диана Макарова.

«Мы живем в историческое время, потому что имеем феномен Зеленского. Почему он состоялся? Ищут причинно-следственные связи в недоработке фейсбука, телевизора. Сейчас Президент, вместо того, чтобы признать свои ошибки, «ругает» своего оппонента. Страна превратилась в место сплошной ругани. Все ругают друг друга», – говорит волонтер.

Возможно, поэтому большинство отдало голос за Владимира Зеленского, предполагает Диана Макарова.

«Мне кажется, что никто не имеет права говорить, что 30 процентов людей, которые проголосовали за Зеленского – дурачки. Потому что среди них, безусловно, были и те, кто помогает фронту. Не надо считать страну неразумной», – отмечает волонтер.

Вся предвыборная программа Президента строилась на тезисе: «В стране живут дураки», обращает внимание Диана Макарова.

«Мол, украинцы могут забыть о Семочко, не учитывать Свинарчуков, закрыть глаза на то, что не прошли элементарные реформы. Наверное, половина голосовавших за Зеленского, на самом деле были против Порошенко, системы, которая немножечко потопталась по своему народу», – говорит волонтер.

Диана Макарова отмечает: в Фейсбуке спокойно публикуют призывы к гражданской войне.

«Для меня Зеленский – это тоже определенный крах. Но мне никогда не придет в голову называть людей «дураками». Айдер Муждабаев прямо написал, что надо стрелять. Мол, мы потеряем шесть-восемь областей, но страна останется. То есть в Фейсбуке спокойно публикуют призывы к гражданской войне. И люди их поддерживают. Однако, это все – не результат работы Зеленского», – добавляет волонтер.

Напомним, доброволец и киборг Даня Датский оценивая результаты выборов по состоянию на сейчас, заявил, что проснулся сегодня в стране дураков.

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