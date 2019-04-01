«По приколу»: у Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка предложил Петру Порошенко принимать участие в дебатах не с Владимиром Зеленским, а с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом Рябошапка заявил в эфире программы «Ныни вже» на Общественном.

«Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?» – сказал он.

При этом, Руслан Рябошапка не видит смысла в дебатах как таковых.

«Вопрос такой – о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на самой высокой должности в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какой-нибудь план на 5 лет – почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам», – добавил советник Зеленского.

Ранее Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов президента. Зеленский заявил, что готов к ним.

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