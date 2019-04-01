Новые антибиотики могут быть созданы с использованием рыбного шлама, говорят ученые

Исследователи утверждают, что рыбный шлам может быть ключом к развитию новых антибиотиков.

Устойчивость к антибиотикам становится все большей опасностью, а эксперты все чаще предупреждают о вероятности того, что обычные инфекции могут стать опасными для жизни. Национальная служба здравоохранения Великобритании поставила себе цель сократить использование антибиотиков на 15% до 2024 года, тогда как правительство также объявило о намерениях стимулировать фармацевтические компании придумывать новые антибиотики, – информирует издание Guardian.

Однако, ученые также не отстают. Теперь исследователи утверждают, что из слоя слизи, покрывающего внешнюю поверхность молодой рыбы, можно создать новые антибиотики.

Хотя слизь помогает защитить рыбу от вредных бактерий, грибов и вирусов, команда заинтересована в сборе микробов, накапвливающихся в ней, и веществ, ею производимых.

В общем, в слизи рыбы ученые обнаружили 47 различных штаммов бактерий.

Команда утверждает, что ряд штаммов вырабатывает химические соединения, которые могли бы решить проблему устойчивого к метициллину Staphylococcus aureus. Некоторые штаммы оказались эффективными против дрожжей Candida albicans и даже раковых клеток толстой кишки.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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