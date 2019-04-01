На выбор граждан «говорильня» влияет меньше всего, – Разумков о дебатах

В 2010 году не было дебатов, как и в 2014 году, и даже сейчас они тоже не состоялись. Поэтому можно сделать вывод, что «говорильня» меньше всего влияет на украинское общество. Ведь украинский избиратель прекрасно знает, насколько качественно умеют дебатировать политики.

Об этом в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK говорил политолог Дмитрий Разумков.

«Если говорить о позиции Зеленского по дебатам, то она была озвучена. Он готов на них идти. Поэтому я не готов сейчас за него говорить, потому что он довольно самодостаточная личность, и окончательное решение примет именно он», – сказал Разумков.

Он рассказал о казусе, который произошел в день теледебатов, когда Зеленский так и не пришел на эфир перед первым туром. По его мнению, он был очевидным, ведь заранее было известно о его отсутствии.

«Что же касается самих дебатов и «Общественного телевидения», то то, что его не будет перед выборами, на канале хорошо знали. Ведь был график, и все знали, что на тот момент его нет в Киеве, а он будет на концерте. И это, кстати, было известно за несколько месяцев до того, когда определили дату дебатов», – рассказал он.

Если же в общем говорить о дебатах, то, по его словам, на выбор украинских граждан «говорильня» влияет меньше всего.

«В 2010 году дебатов не было, как и в 2014 году, и сейчас они тоже не состоялись. Тем не менее, это не слишком отразилось на рейтинге, например, Порошенко или Тимошенко. Если же говорить о формате «спорта», то, наверное, стоило бы, чтобы сначала люди встретились в полуфинале, а впоследствии победители дебатов. Но, к сожалению, кандидаты на это не пошли. Видимо, потому что избиратель прекрасно знает, насколько качественно умеют дебатировать оппоненты», – отметил Разумков.

Напомним, по состоянию на 21:57 Центральная избирательная комиссия обработала 95,14% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,23% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15,94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,40%. Юрия Бойко поддержали 11,57% избирателей, Анатолия Гриценко – 6.96%, Игоря Смешко – 6,01%, Олега Ляшко – 5,47%. В целом ЦИК подсчитала 17 902 573 голосов.

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