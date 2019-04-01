Львовские таможенники в почтовом отправлении обнаружили ордена и медали

В зону таможенного контроля одного из подразделений Львовской таможни ГФС из Соединенных Штатов Америки поступили международные почтовые отправления. Во время таможенного контроля одной из посылок возникло подозрение относительно перемещения незаявленных по установленной форме товаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области.

Согласно поданной к таможенному контролю таможенной декларации, указанной отправителем посылки является гражданин Украины, который проживает в США, а получателем гражданка Украины, жительница Хмельницкой области. В детальном описании вложений указаны «предметы домашнего обихода» общей стоимостью 140 долларов США.

Во время углубленного осмотра содержимого международного почтового отправления, кроме предметов домашнего обихода (часы, одежда бывшая в употреблении, продукты питания, посуда, косметика, и др) выявлены незаявленные по установленной форме 37 предметов фалеристики. Из них ордена «Александр Невский», «Богдан Хмельницкий» III степени, «Михаил Кутузов» III степени, «Александр Суворов» III степени, «За отвагу» и другие, а также медали «Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков», «За отвагу». Согласно заключению государственной экспертизы Львовского исторического музея они являются культурной и исторической ценностью. Общая стоимость всех предметов фалеристики почти 890 тыс. гривень.

Таким образом, гражданин Украины не заявил по установленной форме сведений (наличие, наименование или название, количество, стоимость) о предметах фалеристики, которые подлежат обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ордена и медали изъяты, дело направят в суд.

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