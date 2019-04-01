КИУ: Нарушения тайны голосования стало масштабной проблемой

По сравнению с предыдущими президентскими выборами, количество фактов, которые свидетельствуют о пренебрежении тайной голосования значительно возросло. Такие действия зафиксировали в 13 областях Украины, а среди нарушителей был не только кандидат в Президенты, а мэры городов и госслужащие.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Он подчеркнул: массовой проблемой стало нарушение тайны голосования гражданами. Организация впервые столкнулась с этим нарушением в таких масштабах.

«Ранее мы уже имели прецеденты, когда граждане публично объявляли, за кого проголосовали или выставляли фотоматериалы. Однако, это были единичные факты. Если сравнить это волеизъявление с предыдущими выборами президента, увидим, что количество фактов, свидетельствующих о нарушении тайны голосования, существенно выросло», – отметил Рыбачок.

Поэтому он подчеркнул: КИУ считает эту проблему достаточно весомой.

«Иногда к разглашению тайны голосования даже были привлечены некоторые публичные лица, в том числе – кандидат в президенты, мэр и несколько госслужащих», – подчеркнул аналитик.

По его словам, такое нарушение зафиксировали в 13 областях страны.

«В Черновицкой области заполненный бюллетень сфотографировал официальный наблюдатель от одного из кандидатов, который одновременно являлся избирателем на этом участке. В Виннице избиратель тоже сфотографировал бюллетень, это заметили члены комиссии и наблюдатели, на участок вызвали представителей правоохранительных органов», – рассказал Рыбачок.

Эксперт подчеркнул: нарушение тайны голосования – уголовное преступление, которое может повлечь за собой уголовную ответственность. Максимальная санкция статьи – ограничение свободы сроком до трех лет.

«Поэтому призываем всех граждан во время голосования во втором туре не злоупотреблять своими правами и не заниматься фотографированием заполненных бюллетеней. Фотографировать на участке можно, однако не заполненные бюллетени», – подчеркнул представитель КИУ.

Кроме того, по его словам, было зафиксировано еще несколько фактов уголовных правонарушений. В частности, подвоз избирателей к участкам на Луганщине в городе Рубежное.

«Также есть основания говорить об двух попытках выноса бюллетеней за территорию участков, это также является серьезным нарушением. В частности, наши наблюдателю сообщили о таких фактах в Одессе и на Закарпатье», – отметил Рыбачок.

Кроме того, КИУ зафиксировал и один факт контролируемого голосования – в Херсонской области.

«Возле участка наблюдатели КИУ заметили женщину, к которой подходили группы избирателей и отчитывались о том, как голосовали. Неформально часть граждан называла эту женщину «руководителем» или «куратором» участка», – рассказал эксперт.

Он отметил: такие факты имеют признаки уголовных правонарушений, поэтому «было бы правильно, если бы представители правоохранительных органов дали этому правовую оценку и сообщили о результатах.

«Однако, это количество фактов не свидетельствует, что проблема была массовой. Это все единичные, но неприятные факты, которые должны отмечать», – отметил Денис Рыбачок.

Как сообщалось ранее, во время голосования на одном из участков Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. КИУ назвали нарушением тайны голосования.

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