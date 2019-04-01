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Новости » Киев 1 апреля, 2019, 14:41
Фото дня: В киевской школе на участке вывесили изображение Украины без Крыма

В Киеве на избирательном участке, расположенном в школе №276, на сцене висит большое изображение карты Украины. Временно оккупированного Крыма на нем нет

Об этом факте сообщило сообщество «Защити свой голос» в Фейсбуке.

«Позор в столице!!! в Киеве на избирательном участке, который расположен по адресу: ул. Серджа Лифаря,14 в школе №276 на сцене висит большое изображение карты Украины. Так вот, это изображение – без Крыма. Просим правоохранителей немедленно отреагировать и наказать виновных».

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2019-04-01 16:31 :13