Фото дня: В киевской школе на участке вывесили изображение Украины без Крыма

В Киеве на избирательном участке, расположенном в школе №276, на сцене висит большое изображение карты Украины. Временно оккупированного Крыма на нем нет

Об этом факте сообщило сообщество «Защити свой голос» в Фейсбуке.

«Позор в столице!!! в Киеве на избирательном участке, который расположен по адресу: ул. Серджа Лифаря,14 в школе №276 на сцене висит большое изображение карты Украины. Так вот, это изображение – без Крыма. Просим правоохранителей немедленно отреагировать и наказать виновных».

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