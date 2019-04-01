Экзит-пол «ОПОРЫ»: У Зеленского 30,1% голосов, Порошенко – 15,7%

По данным параллельного подсчета голосов гражданской сети «ОПОРА», первое место на выборах президента получает Владимир Зеленский с 30,1% голосов. Вместе с ним во второй тур выходит Петр Порошенко с 15,7% голосов.

Об этом во время брифинга гражданской сети «ОПОРА», который транслировал телеканал ZIK, заявила председатель правления организации Ольга Айвазовская.

«По данным параллельного подсчета голосов «ОПОРЫ», на первом месте –Владимир Зеленский. Он получает 30,1% голосов избирателей. Максимальная погрешность для этого кандидата составляет 0,7%. Петр Порошенко занимает второе место и получает 15,7% голосов. Для него максимальная погрешность может составлять 0,7%», – отметила председатель правления сети.

Поэтому, объясняет она, действующий Президент Петр Порошенко может получить на выборах от минимального показателя на уровне 15% голосов до максимального – 16,4%.

«Юлия Тимошенко, по данным параллельного подсчета голосов, получает 13,3% голосов. Погрешность для этого кандидата составляет 0,4%. Это означает, что в рамках официального подсчета максимально эта кандидатка может получить 13,7% голосов», – отметила Ольга Айвазовская.

По подсчетам «ОПОРЫ», сразу же за Юлией Тимошенко идет Юрий Бойко, который получает 11,5% при погрешности 0,7%, и Анатолий Гриценко, который получает 6,8% при погрешности 0,4%.

«За ними расположились Игорь Смешко с 5,9% при погрешности 0,3%, Олег Ляшко 5,5% при погрешности 0,3%, Александр Вилкул 4,1% при погрешности 0,3%. Поскольку всех остальных кандидатов мы отслеживали суммарно, то сумма голосов всех остальных кандидатов составляет 5,1% при погрешности 0,4%», – подытожила общественный деятель.

Как известно, 31 марта в Украине состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене были фамилии 39 кандидатов.

По данным национального экзит-полла National Exit Poll’2019 на выборах Президента Украины, который проводил Консорциум при участии Фонда «Демократические инициативы», КМИС и Центра Разумкова во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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