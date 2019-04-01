Экс-член Венецианской комиссии оценила админресурс на выборах президента

Во время избирательного процесса был использован государственный бюджет, что не соответствует избирательным стандартам и противоречит им.

Об этом в эфире программы « HARD с Влащенко» на телеканале ZIK рассказала член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук.

На вопрос ведущей о том, был ли использован административный ресурс на выборах Президента в Украине, госпожа Ставнийчук сказала, что властный админресурс был максимально использован, об этом говорят предварительные международные отчеты, повторяя то, что говорили эксперты, специалисты, политики в Украине.

«Во время или накануне избирательного процесса не разрешается делать выплаты из бюджета. Также на подкуп были использованы собственные средства кандидата и об этом есть уголовные дела. Правоохранительные органы много говорили, но до суда за три месяца не доказали ни одного уголовного дела, посмотрим какое развитие они получат», – отметила эксперт.

Кроме этого, по ее словам, кроме очевидного ресурса был использован косвенный ресурс. В частности, господин Порошенко пользовался своим присутствием в медиа и все преимущества медийности его должности были использованы на 200%.

«Народным депутатам и Президенту Украины не предоставляется отпуск, о чем специально были внесены изменения в избирательное законодательство. Надо отдать должное господину Порошенко он очень активно сам вел избирательную кампанию, ежедневно ездил в регионы, что имело массовое освещение. В принципе общая технология выборов имеет такие новинки, которых раньше не было. Тот же Зеленский – виртуальный кандидат», – подчеркнула Ставнийчук.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

Как сообщалось, по состоянию на 18.47 Центральная избирательная комиссия обработала 90.70% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Такие данные обнародованы на информационном табло ЦИК.

Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,26% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 15,98% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,36%.

Юрия Бойко поддержали 11,54% избирателей, Анатолия Гриценко – 7,00%, Игоря Смешко – 5,97%, Олега Ляшко – 5,45%.

В целом ЦИК подсчитала 16 940 732 голосов.

Напомним, 31 марта в Украине состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетени для голосования были фамилии 39 кандидатов.

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