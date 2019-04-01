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Новости » Спорт 1 апреля, 2019, 15:14
Екатерина Козлова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Чарльстоне

Украинка Катерина Козлова успешно преодолела отборочный барьер и сыграет в основной сетке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Чарльстоне (США) с призовым фондом $823 тысячи.

В финале квалификации Кудрявцева нанесла поражение американке Николь Меликар – 6: 1, 6: 3, сообщает btu.org.ua.

Ранее в основную сетку соревнований в одиночном разряде также пробилась украинка Надежда Киченок, которая взяла верх над американкой Кэролайн Доулхайд– 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (12:10).

Напомним, действующей победительницей турнира в Чарльстоне стала голландка Кики Бертенс, посеянная на этот раз под вторым номером.

 

 

 
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