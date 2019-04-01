Екатерина Козлова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Чарльстоне

Украинка Катерина Козлова успешно преодолела отборочный барьер и сыграет в основной сетке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Чарльстоне (США) с призовым фондом $823 тысячи.

В финале квалификации Кудрявцева нанесла поражение американке Николь Меликар – 6: 1, 6: 3, сообщает btu.org.ua.

Ранее в основную сетку соревнований в одиночном разряде также пробилась украинка Надежда Киченок, которая взяла верх над американкой Кэролайн Доулхайд– 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (12:10).

Напомним, действующей победительницей турнира в Чарльстоне стала голландка Кики Бертенс, посеянная на этот раз под вторым номером.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.