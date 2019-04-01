Черненко назвал фамилии политиков, которые финансируют кампанию Зеленского

Тот, кто финансирует компанию, кто дает свои ресурсы напрямую, или опосредованно, тот очевидно в дальнейшем и будет влиять на политику Владимира Зеленского в случае избрания.

На этом акцентировал народный депутат Украины Александр Черненко в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

Александр Черненко отметил, что Владимира Зеленского сегодня позиционируют как другого кандидата, но методы ведения политики, по мнению депутата, те же самые.

На обвинения в отношении связей Зеленского с Коломойским представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков попросил привести конкретные факты, которые могли бы это подтвердить.

«В частности, это канал «1+1», далее – Андрей Богдан, который, безусловно, официально не работает в штабе Зеленского. Я общаюсь с людьми и знаю, кто влияет на принятие решения», – ответил Александр Черненко.

Вместо этого представитель Зеленского объяснил причастность Андрея Богдана так: «В отношении Андрея Богдана, то он не появился во время избирательной кампании, он знаком с Владимиром Зеленским уже достаточно длительное время».

Впрочем нардеп настоял на том, что уверен в причастности Богдана к определению политики штаба.

«Андрей Богдан влиял на компанию Зеленского. Также я знаю депутатов из парламента, которые финансируют вашу кампанию, в частности депутат Евгений Геллер», – заявил Александр Черненко.

В ответ на обвинения Дмитрий Разумков попросил привести конкретные суммы, чтобы команда могла подать в суд за клевету.

«Я не знаю конкретных сумм. Мы понимаем, что все сделано красиво. Но когда вы «засветили» свой избирательный фонд, то журналисты очень быстро разобрались, кто с кем связан. Однако, безусловно, формально ни к чему не подкопаешься», – констатировал Черненко.

Оппонент депутата заверил, что это не так: «Вы думаете, что если бы мы хотели это скрыть, то не сделали бы этого? Не думайте, что все глупее, чем вы!».

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 21.57 Центральная избирательная комиссия обработала 95.14% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,23% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15,94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,40%. Юрия Бойко поддержали 11,57% избирателей, Анатолия Гриценко – 6.96%, Игоря Смешко – 6,01%, Олега Ляшко – 5,47%.

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