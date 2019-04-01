Без заключенной декларации отныне будет сложно попасть к семейному врачу

Операция – декларация. С сегодняшнего дня прекращается финансирование за, так называемыми, красными списками пациентов. То есть теми, кто не заключил соглашение с врачом. Так вот, медики будут обслуживать только тех, с кем подписали декларацию.

Об этом шла речь в эфире программы новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

С 1 апреля Министерство здравоохранения прекратит оплату услуг пациентам, которые не подписали декларации с семейным врачом. Поэтому тем, кто просто не успел, теперь будет немного сложнее.

В одной из столичных поликлиник Михаил был единственным в очереди к своему терапевту. Потому на прием обычно записываются заранее.

«Я иду сейчас к одному врачу, а раньше ходил к разным. Мне так больше нравится», – рассказал пациент Михаил.

Его лечащий врач – Наталья. И в нее уже более 750 пациентов. Но это пока, ибо ежеминутно это количество растет. Говорит, кто такого соглашения не имеет, все же на экстренную медицинскую помощь рассчитывать может.

«Люди, которые не подписали декларацию, могут получить неотложную помощь. Речь идет о повышенном давление, температуре», – отметила врач-терапевт Наталья Шевчук.

В других случаях, уверяют в профильном министерстве, надо заключить соглашение с врачом. Даже просто во время визита в медучреждение.

«На самом деле 75 процентов всех украинцев уже подписали декларации. Остальное – уже время, чтобы пойти выбрать своего врача и подписать эту декларацию», – прокомментировала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

И это время еще есть, говорят в министерстве. Потому что заключить сделку можно будет и после 1 апреля, так же, как и переподписать декларацию. Если вы вдруг решите сменить своего врача.

«Если пациент дальше выберет другого врача, он может без проблем это сделать», – подчеркнула менеджер медицинской группы РПР Светлана Бубенчикова.

Тогда действие предыдущего соглашения аннулируется автоматически.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что каждый второй украинец выбрал врача. Однако все еще есть мифы о подписании деклараций с семейными врачами, терапевтами и педиатрами и первичную медицинскую помощь. Порой их распространяют сами медучреждения, как, например, о том, что с нового года услуги семейный врачей станут платными.

Татьяна Гаврилюк, Максим Шаргородский, «Первые о главном»

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