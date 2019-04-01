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Новости » Политика 1 апреля, 2019, 15:45
Аваков считает, что второй тур выборов будет «жестче»

Второй тур выборов президента Украины будет жестче, чем первый.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью lb.ua.

Он отметил, что причиной этого станет жестче поляризация кандидатов. В частности и из-за того, что говорили друг о друге Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

«И, тем не менее, мы обеспечим порядок и прозрачность на достойном уровне. Это важнейшая функция демократии – и мы в МВД ее обеспечим», – добавил Аваков.

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выборы Президентановости Украиныновости политикиАрсен Аваков
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2019-04-01 16:30 :39