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Новости » Регионы 1 апреля, 2019, 14:58
27 тюков с контрабандными сигаретами обнаружили пограничники на Закарпатье

Пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачной контрабанды. По реке Тиса в соседнюю Венгрию злоумышленники пытались переправить 27 пакетов табачных изделий.

Около 4 часов утра пограничники отделения «Бодалово» получили от оперативных сотрудников информацию о вероятной попытке нарушения границы с целью табачной контрабанды. При проверке этой информации, нарядом была обнаружена вблизи границы группа лиц, которые несли тюки с сигаретами.

Пограничники начали преследование правонарушителей, во время которого было произведено несколько предупредительных выстрелов. Однако, воспользовавшись темным временем суток, лица прибегли к бегству. Во время осмотра местности военнослужащие обнаружили обернутые в черный полиэтилен пакеты в которых находилось 13 400 пачек сигарет, насос для надувной лодки и средство для преодоления контрольно-следовой полосы. Все обнаруженные предметы и контрабандный табак доставлены в пограничное подразделение.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к нарушению, – сообщают в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
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новости Украиныконтрабанда сигарет
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