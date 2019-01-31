Закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ вступил в силу

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица», предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, как именно религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, вступил в силу 31 января.

Опубликованный в газете Верховной Рады «Голос Украины» накануне, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 31 января.

Законом установлено, что решения об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее как двумя третями от ее состава. Эти две трети исчисляются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

По Закону, решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины «О свободе совести и религиозные организации».

Определен также перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Заключительными положениями Закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения относительно изменения своей подчиненности, уведомляет о таком решении центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым Совет Министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародование этого решения на своем официальном веб-сайте.

28 января Президент Петр Порошенко подписал закон о переходе приходов УПЦ МП к ПЦУ.

17 января Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, которым вносятся изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозные организации» в части изменения религиозными общинами подчиненности.

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