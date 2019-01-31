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четверг, 31 января, 2019, 10:33 Экономика
За год Украина увеличила поставки курятины в ЕС на 54%

Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейской комиссии, передает УНН.

За год Украина увеличила поставки на 54%. В январе-ноябре 2018 года украинские птичники экспортировали 115 тыс. тонн курятины.

Сегодня Украина – в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимает Таиланд и Бразилия соответственно.

За 11 месяцев 2018-го эти страны экспортировали 286 тыс. тонн и 280 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 16,3%, бразильской – упал на 25,5%.

Таким образом, пока Бразилия уменьшает, Украина наращивает темпы экспорта курятины в ЕС. За год разрыв по поставке между двумя странами сократился почти в 2 раза – с 302 тыс. тонн до 165 тыс. тонн, в пользу Украины.
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2019-01-31 11:19 :43