За год Украина увеличила поставки курятины в ЕС на 54%

Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейской комиссии, передает УНН.
За год Украина увеличила поставки на 54%. В январе-ноябре 2018 года украинские птичники экспортировали 115 тыс. тонн курятины.
Сегодня Украина – в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимает Таиланд и Бразилия соответственно.
За 11 месяцев 2018-го эти страны экспортировали 286 тыс. тонн и 280 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 16,3%, бразильской – упал на 25,5%.
Таким образом, пока Бразилия уменьшает, Украина наращивает темпы экспорта курятины в ЕС. За год разрыв по поставке между двумя странами сократился почти в 2 раза – с 302 тыс. тонн до 165 тыс. тонн, в пользу Украины.