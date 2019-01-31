В ЦИК пока не знают, как провести выборы на линии разграничения

Информации о территориях Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить проведение выборов президента 31 марта, в Центральной избирательной комиссии нет.

Об этом говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net. Там спрашивали о возможности организации выборов в Станице-Луганской.

«Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось», – ответила ЦИК.

В комиссии напомнили, что по закону, военно-гражданские администрации, уполномоченны предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.

По информации издания, в Станице Луганской, которая находится на линии разграничения, за 12 километров от оккупированного Луганска, среди местных жителей ходят слухи, что они якобы не смогут проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года.

«Говорят, что у нас выборов не будет. Интересно, на каком основании? Я – гражданка Украины, специально уехала из Луганска, почему меня лишают права голоса?!», – отметила местная жительница Наталья.

Другой собеседник Александр считает, что выборы президента обязательно нужно проводить: «Нужно показать всем, что мы – это Украина, здесь хватает разных настроений, а если их отменят, то многие этого вообще не поймут».

Добавим, кандидатов в президенты стало 26.

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