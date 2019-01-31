В США в начале февраля рассмотрят дело в отношении активов Лазаренко

Вопрос о мировом соглашении между семьей Павла Лазаренко и правительством США относительно отчуждения замороженных активов украинского экс-премьер-министра будет рассмотрен 6 февраля на заседании суда округа Колумбия.

Партнера юридической фирмы Arnall Golden Gregory Джима Берда цитирует «Укринформ».

«Сейчас идут переговоры о мировом соглашении между правительством Соединенных Штатов и семьей Лазаренко», – отметил юрист.

По его словам, условия этого соглашения, которое обсуждается, пока остаются неизвестными, «поскольку сегодня эта информация не является публичной». Но по крайней мере судебные отчеты говорят о том, что переговоры о возвращении замороженных активов Лазаренко продвигаются. И следующее заседание, согласно судебным записям, состоится в начале февраля.

«Стороны до 4 февраля должны предоставить отчет о том, на какой стадии переговоры, и 6 февраля обязаны явиться в суд в 11 часов утра», – отметил Берд.

По его словам, на этом заседании будет рассматриваться вопрос о статусе дела, то есть «на какой стадии вообще находятся переговоры о мировом соглашении». Вполне возможно, что во время рассмотрения станут известны какие-либо детали переговоров, допустил юрист.

Он также объяснил, почему нельзя было сразу конфисковать замороженные активы Павла Лазаренко. По его словам, государство не может этого сделать без заключения суда. Причем рассмотрение этого вопроса продолжается уже довольно долго, отдельно от уголовного процесса в Калифорнии, в котором Лазаренко был признан виновным по нескольким статьям.

«Сейчас проходит гражданский процесс по конфискации, где государство должно доказывать, что именно эти конкретные деньги (которые находятся на замороженных счетах, – ред.) были украдены в свое время Лазаренко», – отметил юрист.

И для того, чтобы закончить этот процесс, существует два выхода: либо должно быть решение суда, или же достигнуто мировое соглашение. Стороны избрали второй вариант.

Процесс затянулся из-за того, что в нем кроме сторон (Лазаренко и правительства США), фигурирует еще несколько заинтересованных человек. В частности, в одном из судебных протоколов, который оказался в распоряжении издания, указанна позиция заявителей, в которой эти лица обозначены.

В документе говорится, «что урегулирование предполагает согласие большого количества представителей, не являющихся стороной по делу, в том числе правительства Украины, ликвидационной комиссии в Антигуа (где находились банки с замороженными активами, – ред.), множества трастов и родственников Лазаренко, включая его бывшую жену, с которой он расстался». Как отметил юрист, «это является основанием говорить, что интересы Украины в переговорах также представлены».

Справка IA ZIK.

Павел Лазаренко в 1996-1997 годах возглавлял правительство Украины. Находясь в Кабинете Министров, он организовал схему поставок газа в Украину через коммерческую фирму, от которой имел личные доходы. На каком-то этапе его партнером стала Юлия Тимошенко, которая руководила частной компанией ЕЭСУ. Сверхприбыль, которая выводилась за рубеж, формировалась за счет завышения цены на газ для потребителей в Украине.

Позже ГПУ открыла дело против Лазаренко, когда он был депутатом в Верховной Раде.

Он бежал из Украины в США в начале 1999 года.

В сентябре 2006 года Лазаренко был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения и $10 млн штрафа за отмывание денег и другие преступления. Срок заключения и штраф позже были уменьшены, и он вышел на свободу 1 ноября 2012 года.

По информации американских СМИ, Лазаренко может проживать вместе со второй женой и тремя детьми в окрестностях Сан-Франциско, США.

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