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четверг, 31 января, 2019, 10:22 Общество
В Риме можно взять красавца на прокат – он предлагает романтические фото для туристов

Возможность взять напрокат молодого человека приятной внешности и сделать вместе с ним романтические фото для публикации в соцсетях появилась для туристов, приезжающих в Рим.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на italia.ru.com.

Молодой человек является не только моделью, но и профессиональным фотографом. Он сможет сделать памятные снимки во время отпуска, сопровождая желающих по Риму, пишет italia-ru.com.

Это новая инициатива американского туристического агентства «Roma Experience». Руководство агентства не сомневается в успехе и планирует распространить услугу на другие итальянские города.

Стоимость часа аренды такого многопрофильного парня составляет 350 евро.

 
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туризмРимновости Украины
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