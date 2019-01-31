четверг, 31 января, 2019, 10:22 Общество
В Риме можно взять красавца на прокат – он предлагает романтические фото для туристов
Возможность взять напрокат молодого человека приятной внешности и сделать вместе с ним романтические фото для публикации в соцсетях появилась для туристов, приезжающих в Рим.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на italia.ru.com.
Молодой человек является не только моделью, но и профессиональным фотографом. Он сможет сделать памятные снимки во время отпуска, сопровождая желающих по Риму, пишет italia-ru.com.
Это новая инициатива американского туристического агентства «Roma Experience». Руководство агентства не сомневается в успехе и планирует распространить услугу на другие итальянские города.
Стоимость часа аренды такого многопрофильного парня составляет 350 евро.
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