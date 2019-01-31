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четверг, 31 января, 2019, 11:03 Мир
В России школьницы зверски изнасиловали сверстницу – заставили сесть на бутылку

В российском Омске школьницы жестоко изнасиловали свою одноклассницу и сняли это на видео.

Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного комитета в Омской области, информирует УНИАН.

Об инциденте стало известно из ролика, которым ученицы сами похвастались в социальной сети.

«По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети», – говорится в сообщении.

С пострадавшей работают психологи. Для тех, кто совершил преступление, избирается мера пресечения. Местные СМИ пишут, что злоумышленниц было три и все они были одноклассницами потерпевшей.

Как сообщается, три школьницы пригласили четвертую к себе домой, где заставили раздеться на камеру и совершить действия сексуального характера руками и бутылкой. Все снимали на видео. «Они били, бросали из угла в угол. Заставили раздеться и делать что-то. Потом предложили идею с бутылкой. На возражения угрожали, что побьют», – рассказала подробности одноклассница подростков.
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