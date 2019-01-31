В Киев отменили три авиарейса

Три внутренних авиарейса в Украине международного аэропорта «Борисполь» под Киевом отменены. Об этом сообщила компания-перевозчик МАУ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МАУ.

«Информируем об отмене следующих рейсов: PS042 Черновцы – Киев от 31 января; PS100 Винница – Киев от 31 января; PS082 Ивано-Франковск – Киев от 31 января», – сообщили в компании.

При этом причины отмены рейсов не указаны.

Также указано на изменение расписания рейса PS242 Торонто–Киев от 31 января, у которого вылет планируется 31 января в 01:15 по местному времени и прибытие в Киев 31 января в 17:40 по местному времени.

Накануне в «Борисполе» массово задерживались рейсы из-за сбоя в заправке самолетов.

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