В Чили убийц бывшего президента страны посадили за решетку

Шестеро соучастников убийства бывшего президента Чили Эдуардо Фрей Монталва получили от 3 до 10 лет заключения.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение принял чилийский судья Алехандро Мадрид, передает «Укринформ»

«Судья установил что Фрей был отравлен агентами Пиночета пока восстанавливался в больнице от операции на грыже. Некоторые осужденные врачи тогда работали над тем, чтобы скрыть факт отравления, что осложнило дальнейшее расследование», – пишет Reuters.

Отмечается, что обвинительные приговоры были приняты в отношении врачей бывшего президента, его водителя, военного офицера и бывшего разведчика.

Reuters напоминает, что убийство Фрея состоялось в 1982 году во время пребывания у власти военного диктатора Августо Пиночета. Сам Пиночет умер своей смертью в 2006 году, так и не представ перед полноценным судом за нарушение прав человека во время его правления, что привело к убийству более 3 тыс человек и издевательств еще над 28 тыс.

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