В Берлине не допускают пересмотра соглашения о Brexit

В Германии отрицают возможность пересмотра согласованного в конце прошлого года соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.

Это в очередной раз повторил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

«Пересмотр соглашения о выходе не стоит на повестке дня», – сказал Зайберт.

По его словам, федеральное правительство приветствует тот факт, что депутаты нижней палаты британского парламента высказались накануне за то, что страна не желает оставить ЕС без соглашения.

В то же время, по его словам, правительство ФРГ приняло к сведению, что нижней палате парламента нужно больше ясности по поводу будущего пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией.

«Теперь это дело премьера Терезы Мэй – дать конкретные пояснения относительно данной темы Мишелю Барнье (переговорщику ЕС относительно Brexit) и президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру», – добавил пресс-секретарь немецкого правительства.

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