Танкеры, которые загорелись у берегов Крыма, могли «отмывать грузы», – эксперт

Обмен грузами между судами в нейтральных водах дает возможность не фиксировать его документально, такие действия совершают, в частности, чтобы избежать санкций.

Такое мнение в интервью проекту Радио Свобода «Крым.Реалии» высказал главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, комментируя ситуацию с танкерами «Маэстро» и «Кэнди» под флагом Танзании, что 21 января загорелись в Черном море у берегов Крыма.

«Все знают об «отмывании денег», но мало кто знает об «отмывании грузов». В чем оно заключается? В случае танкеров «Маэстро» и «Кэнди» не было физической необходимости перегружать газ с одного танкера на другой, чтобы доставить его в Сирию. Но если говорить о юридической стороне, то переход груза с одного судна на другое, оформление документов, меняет ситуацию. Где отсекаются те, на кого можно выйти, первоначальные продавцы, производители газа, тем самым они прикрываются от санкций», – отметил эксперт.

По его словам, у ряда компаний в мире есть потребность в проведении нелегальных морских грузоперевозок. Подобные «серые зоны» для перевалки грузов существуют в Средиземном море, в районе Малайзии, Индонезии, Филиппин.

В то же время, Михаил Войтенко подчеркнул, что такие действия не всегда связаны с санкциями, в ряде случаев речь идет о возможности дешевле купить товары.

В результате взрыва и пожара на двух танкерах «Маэстро» и «Кэнди», произошедших 21 января у берегов оккупированного Россией украинского Крыма, погибли 10 человек.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.