Россия уйдет с Донбасса только тогда, когда она будет нуждаться в договоренностях с миром, – эксперт

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик рассказал о деталях нового мирного плана, который должен был бы сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом пишет политический обозреватель и журналист Виталий Портников.

Не вдаваясь в подробности и детали этого мирного плана, замечу, что он отражает понимание Западом того простого факта, что сами по себе Минские соглашения не выполнимы. Именно поэтому появляются новые предложения, которые должны устроить участников конфликта и посредников – Украину, Россию, Германию и Францию. При этом Сайдик хотел бы, чтобы парламенты этих стран ратифицировали новый мирный план.

И здесь мы сразу же сталкиваемся с хорошо известной нам помехой любого урегулирования конфликта с участием России. Россия не считает себя участником конфликта. По мнению Кремля, участник конфликта – не она, а «народные республики». Именно поэтому в Москве предложения Сайдика сразу же назвали его «личным планом» и подчеркнули, что с этим планом не согласились в Украине и в «народных республиках». А Россия, как всегда, ни к чему. Ее представитель не собирается подписывать мирный план, ее парламент не будет его ратифицировать. Но даже если предположить готовность Москвы к такой ратификации, то разве мы не знаем, как часто Россия нарушала свои международные обязательства? Чего стоит стране, нарушившая территориальную целостность Украины, плюнувшая на любой новый договор, который эту целостность гарантирует?

Поэтому проблема плана Сайдика – не в деталях, а в отсутствии механизма его реализации. Западные дипломаты могут выдвигать любые планы, но если у Москвы есть план дальнейшей оккупации Донбасса, то именно этого плана она и будет придерживаться. А все остальное – это обычная дымовая завеса, которая позволяет окупанту просто тянуть время. А в это время разворовывать оккупированные территории, усиливать роль российских спецслужб, раздавать российские паспорта...

Если кому-то действительно нужен план деоккупации Донбасса, то он состоит из трех слов: ослабление путинского режима. Россия уйдет с оккупированных территорий только тогда, когда она будет нуждаться договоренностей с цивилизованным миром, поддержки Запада, нормальной жизни. Именно тогда она и уйдет из Крыма и Донбасса, как Советский Союз ушел из Афганистана, Центральной Европы и стран Балтии.

Но до этого российский оккупант не сдвинется с места – какие бы мирные планы ему не предлагали.

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